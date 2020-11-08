شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: تأجيل نهائي أفريقيا أو نقله لملعب آخر حال سقوط أمطار ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه من الصعب للغاية التنبؤ حاليًا بسقوط أمطار غزيرة يوم مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك في الـ27 من نوفمبر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم» أن هيئة الأرصاد الجوية هي التي يمكنها تحديد إمكانية إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في أستاد برج العرب من عدمه والأمر متوقع علي الحالة الجوية يوم المباراة.

وتابع محافظ الإسكندرية: «أتابع حاليا مع الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا منذ الساعة السادسة الي الثامنة صباحًا سأقوم بتعطيل الدراسة، وفي حال سقوط أمطار يوم مباراة نهائي أفريقيا سيتم تأجيلها أو نقلها لملعب آخر».