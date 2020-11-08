شكرا لقرائتكم خبر عن «شريفي» يشارك في مران الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز.
المران شهد انضمام الجزائرى رضوان شريفى الوافد الجديد من نادي اتحاد العاصمة الجزائري، حيث خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف مخطط الأحمال البرازيلى رودلفو ومعاونه محمد سعد.
المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، فضلًا عن تخصيص جملة فنية على الكرات العرضية، كما تطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية، باعتبارها احد الحلول لتسجيل في شباك المنافسين.
واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات، من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها وسط اصرار اللاعبين على إثبات جدراتهم لدى الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو.
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