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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب ينتقد جدول مباريات البريمييرليغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
انتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي جدول المباريات المزدحم وسوء المواعيد في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، هذا الموسم.
وجاءت تصريحات كلوب بعد التعادل امام مانشستر سيتي في قمة الجولة الثامنة من البريمييرليغ.
واتفق كلوب مع التصريحات التي أدلى بها مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير، بعد الفوز على إيفرتون.
وقال كلوب لصحيفة "مترو" الإنكليزية:" لقد تحدثت مع مسؤولي الدوري، لا يمكن لفريق خاض مباراة مساء الأربعاء، أن يلعب ظهر السبت".
واضاف:" على مسؤولي الدوري وشبكة سكاي سبورتس وبي تي سبورتس التحدث بينهم في هذا الشأن".
واستكمل:" لعبنا أمام إيفرتون بعد فترة التوقف الدولي الشهر الماضي، وكان بعض لاعبي فريقي في بيرو".
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