شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الالماني بعد نهاية مباريات الاحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020 حافظ فريق ​بايرن ميونيخ​ الالماني على صدارة الدوري المحلي ( البوندسليغا ) بعد فوزه في كلاسيكر الدوري على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، ومن جهة اخرى، واصل ​لايبزيغ​ تألقه بعد تحقيق الفوز على فرايبورغ بثلاثية نظيفة.

واصبح ترتيب ​الدوري الالماني​ على الشكل التالي: 1- بايرن ميونيخ 18 نقطة 2- لايبزيغ 16 نقطة 3- بوروسيا دورتموند 15 نقطة 4- باير ليفركوزن 15 نقطة 5- يونيون برلين 12 نقطة

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