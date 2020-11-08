الدوري الالماني: ليفركوزن يطيح بـ مونشنغلادباخ في مباراة مليئة بالاهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

ضمن منافسات ​الجولة السابعة​ من ​الدوري الالماني​ لكرة القدم، حقق فريق ​باير ليفركوزن​ فوزاً مثيراً على نظيره ​بوروسيا مونشنغلادباخ​ بنتيجة 4 -3 في المباراة التي اقيمت على ملعب باي ارينا، لينجح ليفركوزن في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، في حين مني مونشنغلادباخ بأول خسارة له الموسم الحالي.



وبهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده الى 15 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند النقطة 11 في المركز السابع.

وبالعودة الى اجواء الشوط الاول، فقد كان مونشنغلادباخ الطرف الافضل حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق لارس ستيندل من ركلة جزاء، الا ان رد ليفركوزن جاء سريعاً في الدقيقة 27 من خلال لوكاس الاريو بعد تمريرة حاسمة من ديابي، لكن ستيندل افسد فرحة ليفركوزن ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 29، وبعدها سنحت عدة فرص امام ليفركوزن لادراك التعادل، لكنه انتظر حتى الدقيقة 41 لمعادلة النتيجة عن طريق اللاعب نفسه لوكاس الاريو بعد تمريرة حاسمة من فريتز، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 2-2.

وفي الشوط الثاني، اجرى مدرب مونشنغلادباخ تبديلات على تشكيلته من اجل تنشيط الخط الهجومي للفريق، وقد حصل على عدة فرص لتقليص الفارق الا ان التكتل الدفاعي كان قوي من جهة ليفركوزن الذي اضاف الهدف الثالث عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 85 استغل ليفركوزن التقدم الهجومي لغلادباخ، لينهي جوليان باومغارتلينغر على آمال المضيف ويسجل الهدف الرابع بعد تمريرة حاسمة من اميري، وبعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة، اضاف حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع نجح مونشنغلادباخ في تقليص الفارق بتسجيله هدف ثالث عن طريق فالنتينو لازارو لكنها لم تكن كافية لينتهي اللقاء 4-3.