شكرا لقرائتكم غدا.. بيراميدز يقدم أحمد فتحي فى مؤتمر صحفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد نادى بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين، من أجل تقديم صفقة أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلي، الذى وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق السماوى لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم الجديد، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء وفضل اللاعب خوض تجربة جديدة وعدم التجديد للأهلى بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر غد الاثنين، بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والجوكر أحمد فتحى المنضم حديثا للنادي.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي مدافع منتخب مصر الوطني، صاحب البطولات والألقاب العديدة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

الجوكر كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.

الهدف الأبرز فى مسيرة أحمد فتحى مع الأهلى الذى سجله موسم 2008 - 2009 فى شباك طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة للموسم عندما كان الفريق الأحمر متعادلا بهدف، الأمر الذى يعنى خسارة لقب الدورى لصالح النادى الإسماعيلى، وفجأة يظهر رجل المواقف الصعبة ويسجل هدفاً ولا أروع فى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 3/1، ليصعد لمواجهة الإسماعيلى فى مباراة فاصلة ليتوج الأحمر بطلا للدورى بفضل قذيفة الجوكر.