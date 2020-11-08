شكرا لقرائتكم سفير مصر بتوجو: الأجواء حارة واحتمالية سقوط أمطار أثناء المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام حسين سفير مصر فى توجو، أنه تم الانتهاء من حجز وترتيب الإقامة والانتقالات والملاعب لبعثة المنتخب الوطنى استعدادا لمواجهة المنتخبين فى تصفيات أمم أفريقيا.

وقال سفير مصر فى توجو فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم": "تم الانتهاء من حجز وترتيب الإقامة والانتقالات والملاعب للمنتخب الوطنى، والأجواء حارة فى البلاد واحتمالات كبيرة لسقوط الأمطار أثناء المباراة".

وأكد السفير، "أن جماهير توجو تعشق كرة القدم ومهتمين بمباراة منتخبهم مع الفراعنة، وأعداد إصابات كورونا فى توجو ليست كبيرة والدولة هنا تتخذ كل الإجراءات الاحترازية".

وكان حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، استبعد 4 لاعبين من قائمة المنتخب النهائية وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أيمن منصور والمهدى سليمان حارس بيراميدز، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق غدا الاثنين، ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.