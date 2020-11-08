شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم: أنا أول من استقبل مؤمن في التتش بعد انتقاله للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد عادل عبد المنعم، حارس مصر للمقاصة حاليًا والأهلي سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال أحمد عادل عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية: "كنت أول من استقبل مؤمن في التتش بعد انتقاله من الزمالك للأهلي".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.