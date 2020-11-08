شكرا لقرائتكم محمد فضل: احتفال مؤمن زكريا المميز بالأهداف ساعدنا في ملف ملابس المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا ونجم نادي الأهلي سابقًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية: "احتفال مؤمن زكريا المميز بالأهداف ساعدنا في ملف تقديم ملابس المنتخب".

وتابع: "مؤمن من الشخصيات التي يحبها الجميع وأتمنى له الشفاء العاجل من أجل المشاركة والظهور من جديد في الملاعب".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.