شكرا لقرائتكم حسام البدري: مؤمن زكريا لاعب "جوكر" يتمناه أي مدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل خاصة بعد تحسن حالته في الفترة الماضية.

وقال حسام البدري في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن زكريا لاعب جوكر أي مدرب يتمناه ويتمنى أن يضمه ضمن تشكيله الأساسي".

وتابع: "مؤمن لاعب متكامل لا يمكن الاستغناء عن سواء في الهجوم أوالدفاع ويلعب في أكثر من مركز بالإضافة إلى قدراته التهديفية الكبيرة".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.