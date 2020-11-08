شكرا لقرائتكم باتشيكو يطالب معاونية بتقرير عن مباراتى الأهلى والوداد استعدادا لنهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز المعاون اعداد تقرير عن مباراتى الأهلى أمام الوداد المغربى في الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا والتي نجح الاهلى في حسمها بنتيجة 5 / 1 في مجموع مباراتى الذهاب والعودة ، وطلب باتشيكو من جهازه المعاون التركيز على نقاط القوة والضعف في الاهلى وكذلك طريقة لعب موسيمانى المدير الفني الجنوب افريقي للأهلي، علي ان يعقد الجهاز الفني اجتماعا عقب عودته من بلاده السبت المقبل حيث يقضي باتشيكو إجازة قصيرة في البرتغال.

من ناحية أخرى اصبح يوسف أوباما مهاجم الزمالك جاهزا طبيا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة امام نادي مصر يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر، بعدما انتهى اللاعب من برنامج التأهيل الذى يؤديه منذ فترة، وتسببت إصابة أوباما في غيابه عن مباراة الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي للزمالك ان يوسف أوباما أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية حيث كان يعاني من الام في الركبة وقام بتنفيذ برنامج طبي وتأهيل مكثف، وأصبحت مشاركته في المباراة قرار فنى للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق.

من ناحية أخرى، قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، تأجيل عودة تدريبات الفريق الأبيض إلى يوم الأربعاء المقبل، تحت قيادة مدحت عبد الهادى، مدرب الفريق، وذلك لقضاء المدرب البرتغالى إجازة فى بلاده، بعدما كان قد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الرجاء المغربى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليقرر مد تلك الراحة حتى الأربعاء المقبل، فى ظل سعيه نحو منح اللاعبين أكبر فترة ممكنة من الراحة والاستشفاء بعدما عانوا من ضغط المباريات فى الفترة الماضية، وسعيًا لتجهيزهم جيدًا للنهائى الإفريقى أمام الأهلى، خاصة أن الأبيض سيكون أمامه مباراة هامة أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز من أجل استكمال المنافسة على اللقب المحلى.