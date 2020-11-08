شكرا لقرائتكم سبب وحيد يعطل انتقال محمد عنتر إلى المصرى و8 ملايين تنهى الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمد عنتر لاعب نادى الزمالك من الانتقال إلى نادى المصرى البورسعيدى، في الموسم الجديد بعد ما خرج نهائيا من حسابات البرتغالى باتشيكو المدير الفني للأبيض.

انتقال محمد عنتر للمصرى متوقف على موافقة الزمالك على بيعه نهائيا للمصرى الذى عرض 8 ملايين جنيه، في حين يريد الزمالك إعارته فقط مقايل مليون و500 ألف لمدة موسم، وهو ما يرفضه نادى المصرى الذى يرفض التعاقد مع اى لاعب على سبيل الإعارة ويفضل الشراء النهائي لمدة 3 أو 4 مواسم من أجل تحقيق الاستقرار داخل الفريق.

وكان طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أعلن اقتراب محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك من الانضمام إلى الفريق البورسعيدى خلال الميركاتو الجارى، قائلا في تصريحات تليفزيونية: إن الجهاز الفنى بقيادة على ماهر عقد جلسة مع الصفقات الجديدة، وبخصوص عنتر حسب وعد مجلس الزمالك سيكون لاعباً معنا فى الفترة المقبلة، وهناك مفاوضات أخرى أيضا لضم صفقات جديدة، القائمة الجديدة ستعلن يوم 19، ونسعى لضم مدافعين وصانع ألعاب فى الفترة المقبلة.

أضاف: أى لاعب نتعاقد معه لا يقل عقده عن 3 أو 4 مواسم لتحقيق الاستقرار ونسعى لتجنب أخطاء الموسم الماضى.

فى سياق متصل، حصلت إدارة نادى الزمالك على 6 مليون جنيه من المصرى البورسعيدى، يوم الجمعة الماضى، مقابل انتقال أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى، بشكل رسمى، مع حصول النادى المصرى على الاستغناء الخاصة باللاعب بعدما تم عقدت جلسة مفاوضات تم إنهاء خلالها كل الأمور مع مرتضى منصور رئيس النادى وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

وحرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى، على وضع بندا فى عقد انتقال رفعت إلى المصرى، يقتضى بحصول النادى الأبيض على مليون جنيه إضافية حال مساهمات رفعت مع النادى المصرى بشكل مميز فى البطولات المختلفة، وتم الموافقة بصورة رسمية على انتقال اللاعب بشكل نهائى إلى النادى المصرى على سبيل البيع النهائى.