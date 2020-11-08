شكرا لقرائتكم إنبي يقرر تغريم أسامة جلال 150 ألف جنيه بسبب الظهور الإعلامي دون إذن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصرح عبد الناصر محمد مدير الكرة للفريق الأول بنادى إنبى بأن مجلس إدارة النادي وافق علي توقيع عقوبة قدرها 150 الف جنيها علي لاعب الفريق الأول أسامة جلال.

وأوضح عبد الناصر محمد أن العقوبة علي اللاعب جاءت لظهوره إعلامياً في احد القنوات بدون إذن مسبق و بالمخالفة لتعاقده وللائحة الفريق رغم سابق التنبيه عليه ، مما يخل بنظام الفريق ويضع النادي في حرج تجاه القنوات المماثلة الاخري بينما نحرص علي العلاقه الطيبه بالجميع.

أكـد أسامة جلال مدافع فريق إنبي، أن هناك بعض العروض من أجل التعاقد معي، ولازالت المفاوضات جارية مع إدارة النادي، وقال جلال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أتمنى انتهاء المفاوضات بالشكل الذي يرضي إدارة نادي إنبي، لا زال عقدي سارٍ حتى صيف 2022". وأضاف: "نادي إنبي رفض عرضا من ناسيونال ماديرا البرتغالي". وحول مفاوضات بيراميدز للتعاقد معه، علق أسامة جلال:" أسعار اللاعبين هبطت كثيرًا بعد فترة كورونا وبالتالي الانتقال لأي نادٍ لابد أن يكون بسعر معقول". وأوضح: "لا أعرف تطورات تفاصيل مفاوضات الأهلي، لكن هناك أندية آخرى دخلت في مفاوضات جدية للتعاقد معي". وواصل: "هناك معسكر قادم للمنتخب الأوليمبي وسنخوض مباراة ودية أمام البرازيل، وسنلعب أمام مدارس مختلفة، المباريات الودية هامة من أجل تحقيق الانسجام بشكل سـريع".

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يقرر تغريم أسامة جلال 150 ألف جنيه بسبب الظهور الإعلامي دون إذن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.