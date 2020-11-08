شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الزمالك تهوي بأسهم "مالانجو" وتجبر الأهلى على التراجع عن الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسئولو النادى الأهلي النظر عن التعاقد مع الكونغولى مالانجو مهاجم الرجاء المغربي خاصة بعد المستوى الباهت الذى ظهر عليه اللاعب أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وانتهى بخسارة الفريق المغربي.

ومازالت لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، تضع الخطوط العريضة الخاصة بخطة التعاقدات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

وضم البدرى 6 لاعبين من الأهلي للمعسكر المنتحخب الحالى وهم، محمد الشناوي ، أيمن اشرف ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدى قفشة ومحمد هاني ، ويخوض منتخب مصر الأول حالياً معسكر مغلق استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وعاد الأهلي للتدريبات أمس، السبت، بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام عقب مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري الممتاز وبدأ الأحمر الإستعداد لمباراتي أبوقير للاسمدة في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك.