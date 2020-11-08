شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُغرم أسامة جلال 150 ألف جنيه بسبب الظهور الإعلامي دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى إنبى، توقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه، على أسامة جلال، لاعب الفريق البترولى، لظهوره إعلاميًا فى أحد القنوات بدون إذن مسبق من مسئولى لفريق، وذلك بالمخالفة لتعاقده وللائحة الفريق البترولى، حيث سبق وأن تم تنبيه من قبل، حيث ترى إدارة الفريق أن هذا الأمر يخل بنظام الفريق.

وكان أسامة جلال قد أكد فى تصريحات تلفزيوينة، أن الأهلى عقد جلسة رسمية مع إنبى من أجل ضمه قبل بداية الموسم المُنقضى، مشددًا على أن تلك الجلسة شهدت مفاوضات بين الناديين لضمه عقب نهاية بطولة الأمم الإفريقية قائلاً: "الأمور تعطلت بين الفريقين بسبب الأمور المادية وأى لاعب يتمنى الانضمام للنادى الأهلى وهو أكبر نادى فى إفريقيا"، متابعًا: "الزمالك تفاوض مع وكيلى أحمد يحيى وسأصلى استخارة لو خيرت بين الأهلى والزمالك"، مضيفًا: "هدفى الأول الاحتراف خارج مصر فى الدوريات البلجكيى والهولندى والسويسرى ولا بد من التضحية من أجل العمل".

وقال لاعب فريق إنبى أنه يلعب للفريق البترولى منذ أن كان عمره 8 سنوات قائلاً: "خضت اختبارات نادى إنبى بقميص عبد الحليم على فى الزمالك وكنت أشجع الأهلى فى الصغر ونجحت فى الاختبارات وحصلت على 20 جنيها من إمام محمدين، متابعً: "صعدت للفريق الأول وعمرى 16 سنة مع هانى رمزى"، مضيفا: "سافرت مع معتمد جمال فى بطولة افريقيا 2017 وكابتن حسن شحاتة فى بتروجت رفض يلعبنى فى التقسيمة أثناء التدريبات وطلبت منه الاستغناء عنى وعمرى ما هأنسى الموقف ده".

ويسعى فريق إنبى، بقيادة حلمى طولان، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعدما أنهى الموسم المنقضى من مسابقة الدورى الممتاز فى المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 10 مواجهات فيما سجل 34 هدفًا واستقبل 33 هدفًا.