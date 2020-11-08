شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: إقامة مباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم إقامة مباراة نهائي إفريقيا على استاد القاهرة، موضحا أنه شهد بداية تدريبات المنتخب الأولمبى، مضيفا: " عمرو الجناينى ومجلس الإدارة كانوا منتواجدين واتفقنا أن المباراة ستكون على ستاد القاهرة، عندنا أكثر من مباراة يوم 12 و17 و14، على أرض ستاد القاهرة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "كان أخر مباراة يوم 17، والكل يعرف أن طبيعة أرض استاد القاهرة نجيل صناعى بنجيل طبيعى، بتكنولوجيا حديثة تزرع مرة فى الصيف وأخرى في الشتاء، وكان يزرع فى نوفمبر، ولكن سيتم التأجيل بعد مباراة 27 نوفمبر، وإن شاء الله ستكون مباراة النهائى على ستاد القاهرة.

وعن إقامة المباراة بحضور جماهير قال: "ملتزمون مثل العالم كله بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولا بد أن نكون حذرين، كل الأمور تبحث ولكن الإجراءات الاحترازية تكون قيد الاعتبار ويتم المراجعات، بدأنا الخطوة الأولى أن تكو نالمباراة على ستاد القاهرة ودى خطوة كويسة".