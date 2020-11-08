شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع صن داونز بشأن سيرينو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النادى الأهلى من حسم صفقة الأوروجويانى جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب على ارتداء القميص الأحمر فى الموسم الجديد ويتبقى فقط الاتفاق مع النادى الجنوب أفريقي.

وأكد مسئولو الأهلى لوسيط الصفقة أن فكرة الاستغناء عن خدمات قفشة والشحات غير مطروحة للنقاش من الأساس، مفضلين إنهاء الصفقة بمقابل مادى فقط، دون الاستغناء أو إعارة أى لاعبين من الأهلى للفريق الجنوب افريقي.

وعادت مفاوضات الأهلى مع سيرينو لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء، حيث تكثف إدارة النادى مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، فى الوقت الذى سيكون التعاقد معه على حساب السنغالى اليو بادجى والذى خرج بشكل كامل من حسابات موسيمانى فى الأهلي.

وجاء اهتمام الأهلى بضم جاستون سيرينو نظراً لأدائه المميز على الجانب الهجومى، وأيضاً بتوصية من بيتسو موسيمانى مدربه السابق الذى إنتقل لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر، وبدأ جاستون سيرينو البالغ من العمر 29 عاماً، مغامرته مع صن داونز الجنوب الأفريقى فى 2018، بعد انتقاله إلى صفوف الأخير قادماً من نادى بوليفار البوليفي، واستطاع سيرينو أن يخطف الأنظار فى صن داونز، ليضع نفسه ضمن القوام الأساسى للفريق الجنوب افريقي.