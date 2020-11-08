7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 8/11/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، اتحاد الكرة يعلن سبب رفض مد القيد إلى يوم 6 ديسمبر ، وميار شريف تسطر التاريخ فى أمريكا وتتوج ببطولة تشارلستون الدولية للتنس ، والأهلى يفتح المزاد على "بادجى" وحسام حسن أول الزبائن، حسام البدرى يعلن قائمة المنتخب النهائية بـ26 لاعبا لمباراتىّ توجو تلقى السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلى عدة عروض خارجية خلال الفترة الماضية بعضها من الدوريات الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الموسم المقبل. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى. أحمد حجازى يصل القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر وصل أحمد حجازى لاعب منتخب مصر واتحاد جدة السعودى، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للإنضمام لمعسكر الفراعنة غدا استعدادا لمباراتىّ توجوذهاباً وإياباً الأهلى يفتح المزاد على "بادجى" وحسام حسن أول الزبائن

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