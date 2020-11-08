شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري رضوان الشريفي يظهر في مران الأسماعيلي لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى ، وشهد المران انضمام الجزائرى رضوان شريفى الوافد الجديد حيث خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف مخطط الأحمال البرازيلى رودلفو ومعاونه محمد سعد ، وإشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية ، فضلا عن تخصيص جملة فنية على الكرات العرضية ، كما تطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية باعتبارها احد الحلول لتسجيل فى شباك المنافسين ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بغية إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها وسط اصرار اللاعبين على إثبات جدراتهم لدى الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية ، وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.