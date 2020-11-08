شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري رضوان الشريفي يظهر في مران الأسماعيلي لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى ، وشهد المران انضمام الجزائرى رضوان شريفى الوافد الجديد حيث خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف مخطط الأحمال البرازيلى رودلفو ومعاونه محمد سعد ، وإشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية ، فضلا عن تخصيص جملة فنية على الكرات العرضية ، كما تطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية باعتبارها احد الحلول لتسجيل فى شباك المنافسين ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بغية إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها وسط اصرار اللاعبين على إثبات جدراتهم لدى الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو.
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