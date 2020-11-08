شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم أحمد فتحى فى مؤتمر صحفى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد نادى بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين، من أجل تقديم صفقة أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلي، الذى وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق السماوى لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم الجديد، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء وفضل اللاعب خوض تجربة جديدة وعدم التجديد للأهلى بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر غد الاثنين، بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والجوكر أحمد فتحى المنضم حديثا للنادي.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي مدافع منتخب مصر الوطني، صاحب البطولات والألقاب العديدة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.