شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معارين رهن إشارة موسيماني لخدمة الأهلى والغموض سيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسيطر الغموض على مستقبل 3 لاعبين معارين من النادى الأهلى، بالتنسيق بين موسيماني ولجنة التخطيط الحمراء، وعكف الجهاز الفني خلال الفترة الماضية على دراسة ملف المعارين بدقة بمشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة قبل تحديد الأسماء العائدة.

جاءت قائمة اللاعبين المعارين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، كبيرة فى عددها بجانب موقفهم من الدخول فى حسابات المدير الفني موسيمانى ويتصدر نادي سموحة السكندري قائمة لاعبي الأهلي المعارين بخمسة لاعبين هم: صلاح محسن وناصر ماهر الذى أعلن فرج عامر رئيس النادى السكندري عودتهم للقلعة الحمراء وكريم يحيى وفوزى الحناوى ومحمد عبد المنعم.

بينما يأتي نادي الجونة بأربعة لاعبين هم: أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار ، بجانب محمد شريف لإنبي و عمرو جمال وأحمد علاء فى نادي طلائع الجيش .

ويعمل موسيماني ، في الوقت الراهن، على حسم ملف المعارين خارج صفوف الفريق الأحمر من أجل تحديد مصير العروض المقدمة إليهم في الموسم الجديد.