شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يحدد شروط جديدة للموافقة على انتقال بيكهام للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت إدارة نادي وادي دجلة عدد من الشروط للموافقة على إتمام التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام جوكر الفريق الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحددت إدارة نادي وادي دجلة مبلغ مالي كبير يصل إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الحصول على 3 لاعبين على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي من بين اللاعبين المقرر اعارتهم خلال الموسم القادم.

ودخلت المفاوضات بين وادي دجلة والنادي الأهلي الى طريق مسدود بسبب المبالغة في طلبات النادي المالية والشروط التي تم وضعها.

ويأمل النادي الأهلي في الحصول على خدمات لاعب يكون بمقدوره تعويض حالة الفراغ التي خلفها رحيل الجوكر أحمد فتحي وهو الأمر الذي دفع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يضع لاعب دجلة في أولويات التعاقدات خاصة وأه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الجبهة اليمنى أو قلب الدفاع.