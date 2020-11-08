شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأولمبى قبل وديتي كوريا والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء اللجنة، مساء اليوم الأحد، تدريب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، في إطار الإستعداد لمواجهة منتخبات كوريا الجنوبية 12 نوفمبر الجاري، ثم الودية الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر بالقاهرة في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2022.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الأوليمبي، والجهاز الفني للمنتخب، مشيرًا إلى أن منتخب مصر الأولمبي قدم بطولة رائعة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي استضافتها مصر نوفمبر الماضي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة قدمت كل أنواع الدعم للمنتخب الأولمبي خلال الفترات الماضية مضيفًا أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم عقب حصولهم علي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد هو خير تقدير لكافة لاعبي المنتخب .

ووجه عمرو الجنايني شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على جهوده في متابعة كل ما يتعلق باستعدادات المنتخبات القومية لحظة بلحظة ، فيما وعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وزير الشباب والرياضة بتحقيق المنتخب بميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو 2022