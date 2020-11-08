شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: تأجيل نهائي أفريقيا أو نقله حال سقوط أمطار ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه من الصعب للغاية التنبؤ حاليًا بسقوط أمطار غزيرة يوم مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك في الـ27 من نوفمبر الجاري.

وأضاف محافظ الاسكندرية فى تصريحات تلفزيونية أن هيئة الأرصاد الجوية هي التي يمكنها تحديد إمكانية إقامة مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا في استاد برج العرب من عدمه والأمر متوقع علي الحالة الجوية يوم المباراة.

وواصل محافظ الاسكندرية : أتابع حاليا مع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا منذ الساعة السادسة الي الثامنة صباحًا سأقوم بتعطيل الدراسة، وفي حال سقوط أمطار يوم مباراة نهائي افريقيا سيتم تأجيلها أو نقلها لملعب اخر".

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفاضل بين 4 حكام لإدارة المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، والمحدد لها 27 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن لجنة التحكيم رشحت 4 حكام، بينهم الدولي المغربي رضوان جيد، بالإضافة للحكم الجزائرى مصطفى غربال الجزائرى، والجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والحكم الإثيوبى باملاك تيسيما، فيما تم استبعاد الحكم الجامبي بكاري جاساما.