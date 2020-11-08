إنبي لمصراوي: قررنا تغريم أسامة جلال 150 ألف جنيها بعد ظهوره الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن إدارة ناديه قررت توقيع عقوبة مالية على لاعب فريق الكرة بالنادي أسامة جلال، بعد ظهوره الإعلامي في احدى القنوات الفضائية مساء أمس السبت.

وقال محمد في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مجلس ادارة نادي انبي قرر توقيع عقوبة قدرها 150 ألف جنيها علي اللاعب أسامه جلال لظهوره اعلاميا في احد القنوات بدون اذن مسبق.

وأوضح مدير الكرة بإنبي، أن أسامة جلال ظهر بدون الحصول على إذن، الأمر الذي يعد مخالف لتعاقده وللائحة الفريق.

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي إنبي سبق وحذر اللاعب من الظهور إعلاميًا بدون إذن مما يخل بنظام الفريق ويضع النادي في حرج تجاه القنوات المماثله الأخرى بينما نحرص علي العلاقه الطيبه بالجميع.