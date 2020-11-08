وزير الرياضة: استاد القاهرة يستضيف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تقرر تأجيل عملية زراعة البذرة الشتوية في ستاد القاهرة لما بعد نوفمبر، لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي والزمالك بنهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ON E: "إن شاء الله النهائي يقام في استاد القاهرة، مصر تحتفل بأول نهائي أفريقي بين الأهلي والزمالك".

وأكمل: "طبيعة أرضية استاد القاهرة لها أسلوب خاص في التعامل، يتم زراعتها مرتين صيفا وشتاءً في نوفمبر".

وأوضح صبحي: "عقدنا جلسة مع مسؤولي الاستاد وتقرر تأجيل زراعة البذرة الشتوية لما بعد مباراة الأهلي والزمالك".

واختتم: "مباريات المنتخبين الأول والأوليمبي ستقام على ستاد القاهرة".

ويلتقي المنتخب الأول أمام توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الكاميرون 2021، فيما يلتقي المنتخب الأوليمبي أمام البرازيل وكوريا الجنوبية وديا استعدادا لأوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.