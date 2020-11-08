لاعب أرسنال يحرم تريزيجيه من هدف ويسجل في مرماه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حرم لاعب آرسنال الشاب بوكايو ساكا المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا من تسجيل هدفًا في شباك "الجانرز" في اللقاء المقام حاليًا على ملعب "الامارات" ضمن الجولة الثامنة من منافسات بريميرليج.

وشهدت الدقيقة 25 من زمن أحداث المباراة هدفًا لصالح أستون فيلا عن طريق ساكا حيث سدد تريزيجيه في مرمى آرسنال ليجبر لاعب آرسنال في التسجيل بمرماه ليتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ولم ينجح "تريزيجيه" حتى الآن من تسجيل أي هدف مع أستون فيلا في الموسم الجديد (2020 - 2021)، إلا أنه سجل سبعة أهداف في الموسم الماضي كان من بينهم هدفًا في شباك آرسنال بالدور الثاني.

ويسعى أستون فيلا لتحقيق فوز غائب في بريميرليج حيث فشل فريق الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في تحقيق أي فوز خلال آخر جولتين بعد الخسارة من ليستر سيتي بنتيجة (3-0) ثم من ساوثامبتون بنتيجة (4-3).