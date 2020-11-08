ميار شريف بطلاً لبطولة تشارلستون المفتوحة للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توجت ميار شريف المصنفة رقم 164 على العالم بعد الفوز على كاتارزينا كاوا في نهائي البطولة التي أقيمت في مدينة تشارلستون الأمريكية.

وفازت ميار بالمباراة النهائية بمجموعتين نظيفتين، جاءت نتائجهم كالتالي :( 6-2 و 6-3).

وحسمت ميار المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6-2، وشهدت المجموعة الثانية استمرار التعادل بين اللاعبتين عند النتيجة 3-3، قبل أن تفض ميار الإشتباك وتكسر شوط البولندية كاتارزينا وتتقدم 4-3، ثم تحسم الشوطين الثامن والتاسع لتفوز بالمجموعة 6-3، ومن ثم الفوز بالمباراة والبطولة.

جدير بالذكر ان النجمة المصرية ميار شريف تأهلت إلى أوليمبياد طوكيو 2020، التي تأجلت إلى العام المقبل، بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.