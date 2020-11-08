"حديث غامض ولدغة خامسة".. ماذا قدّم صلاح أمام مانشستر سيتي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفًا لصالح ليفربول في شباك مانشستر سيتي في لقاء أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" ضمن قمة الجولة الثامنة من منافسات بريميرليج.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب بعدما سجل محمد صلاح هدف التقدم، في المقابل أحرز جابرييل خيسوس هدف التعادل لصالح السيتي.

صلاح في الدقيقة 12 أحرز هدف التقدم لصالح ليفربول بعدما سدد الكرة على يسار الحارس البرازيلي إيدرسون، ليسجل "مو" هدفه الخامس في شباك السيتي.

وعقب الهدف مباشرة دخل محمد صلاح في حديث "غامض" مع ساديو ماني على الرغم من تقدم الفريق الأحمر بالنتيجة.

الدقيقة 21 كادت أن تشهد هدفًا لصالح ليفربول بعد فرصة خطيرة قادها صلاح حيث مرر الأخير كرة لساديو ماني إلا أن مدافع مانشستر سيتي روبين دياز تواجد في المكان المناسب وأبعد الكرة لركنية.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول، عاد من جديد صلاح ليمنح كرة رائعة لألكسندر أرنولد الذي سدد كرة قوية على مرمى مانشستر سيتي لكن البرازيلي إيدرسون يتصدى للكرة على مرتين من أمام خط المرمى.

وفي الشوط الثاني، سدد محمد صلاح كرة قوية على حدود منطقة الجزاء ترتطم في دفاع السيتي ويبعدها إيدرسون من أمام روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 49.

وأصبح ترتيب ليفربول في المركز الثالث برصيد 17 نقطة متساويًا مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي المتصدر بـ18 نقطة.

في المقابل، حصل مانشستر سيتي على نقطة ليصبح السيتي في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول في الجولة المقبلة عقب التوقف الدولي مواجهة ليستر سيتي، في المقابل سيلعب مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في قمة الجولة التاسعة.