وزير الرياضة يكشف.. ماذا لو لم يستضف برج العرب نهائي الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن استاد القاهرة الدولي جاهز لاستضافة المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وأشار صبحي في تصريحات نشرتها وزارة الشباب والرياضة، إلى أن استاد القاهرة جاهز للمباراة إذا استدعى الأمر.

وقال وزير الرياضة: "استاد القاهرة جاهز لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، إذا استدعى الأمر ودعت الظروف التي ستقام خلالها المواجهة".

وكانت الساعات الماضية قد شهد جدلًا حول إقامة اللقاء النهائي للأبطال على ملعب برج العرب كما حُدد مسبقًا بسبب التغييرات المناخية.

الجدير بالذكر أن مصدر داخل استاد برج العرب أكد في تصريحات سابقة ليلا كورة، جاهزية الملعب لاستضافة اللقاء في أي ظروف مناخية قد تطرأ.