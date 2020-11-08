مباشر.. آرسنال 0 - 1 أستون فيلا.. هدف من نيران صديقة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة لمباراة أرسنال وأستون فيلا في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاء تشكيل أرسنال: لينو، هولدنج، جابريل، تيرني، بيليرلين، بارتي، النني، ساكا، ويليان، لاكازيت، أوباميانج.

وسيلعب أستون فيلا بتشكيل مكون من : مارتينيز، كاش، كونسا، مينجز، تارجيت، دوجلاس، ماكجين، باركلي، تريزيجيه، جريليش، واتكنس. (المحمدي بديلًا)

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في ترتيب بريميرليج برصيد 12 نقطة من ست مباريات، أمام أرسنال عاشر الترتيب بنفس الرصيد ولكن من سبع مباريات.

وفي الدقيقة الأول من زمن المباراة سجل جون مكجين هدفا لفريق استون فيلا، لكن حكم اللقاء لجأ لتقنية الفيديو لحسم اللعبة التي كان فيها شبه تسلل من أحد لاعبي استون فيلا، ليقرر في النهاية إلغاء الهدف.

وترجم فريق استون فيلا خطورته لهدف في الدقيقة 25 عن طريق لاعب آرسنال بالخطا في مرمى فريقه، بعد عرضية من الجانب الأيسر من اللاعب تارجيت حولها لاعب آرسنال لشباك فريقه.

بالرجوع للإعادة التليفزيونية، أظهرت قيام ساكا لاعب أرسنال بالتسجيل بالخطأ في شباك فريقه عوضًا ، بعدما ظهر في اللحظات الأولى تسجيل تريزيجيه للهدف.

وفي الدقيقة 40، سنجت فرصة لمحمد النني من أمام منطقة جزاء استون فيلا، لكنه رفض التسديد و قرر تمرير الكرة لزميله ليهدر فرصة خطيرة لتسجيل هدف التعادل.

ومع حلول الدقيقة 47، كاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الثاني لأستون فيلا بعدما تلقى تمريرة من باركلي داخل منطقة الجزاء في الجانب الأيمن، ليصوب كرة قوية في الزاوية الضيقة، لكن لينو أبعدها إلى ركنية.

وأهدر هولدنج فرصة تعادل جديدة لأرسنال في الدقيقة 60 من اللقاء بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية رائعة من أوباميانج، ليصوب الكرة بالقدم ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وأضاف أولي واتكينز الهدف الثاني لفريق استون فيلا في الدقيقة 72، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه في شباك حارس مرمى آرسنال، وبعد مرور دقيقتين عاد نفس اللاعب وسجل هدفه الثاني والثالث لفريق استون فيلا.