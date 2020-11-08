مسؤول ببرج العرب لمصراوي: بعد معاينة "كاف" للملعب.. أرضيته تتحمل أي تغيّرات مناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد مصدر مسؤول باستاد برج العرب بالأسكندرية، أن كل الإجراءات التي تتم في الفترة الحالية تشير إلي أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام في الملعب وفقًا للقرارات المتخذة.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لجنة من الاتحاد الأفريقي "كاف" قامت بزيارة الملعب ومعاينة بعض الأمور به خلال الساعات الماضية.

وأكمل: "أبدت لجنة الاتحاد الأفريقي حالة الارتياح لكل ما يتم داخل استاد برج العرب".

وواصل: "ما يتردد بأن الأحوال الجوية قد تؤثر على أجواء المباراة فهذا كلام غير صحيح تمامًا لان أرضية برج العرب في حالة جاهزية تامة:,

وأوضح: "الملعب جاهز لأي تغييرات في حالة الطقس خاصة بعد الصيانة التامة التي تمت على أرضيته".

واختتم: "الجميع في حالة جاهزية لاستقبال هذا الحدث التاريخي ويتم التجهيز له من أجل الخروج بالشكل المشرف".

الجدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت جدلًا حول ملعب إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب برج العرب، بسبب التغييرات المناخية التي قد تطرأ يوم 27 نوفمبر.