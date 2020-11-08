مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا valencia vs real madrid بث مباشر

يخوض فريق ريال مدريد ، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، مواجهة قوية ضد فالنسيا على ملعب "الميستايا" ضمن منافسات الجولة الـ 9 من مسابقة الدوري الإسباني، ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وفى رصيده 16 نقطة وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد المتساويين في الصدارة برصيد 17 نقطة لكن يتفوق الروخى بلانكوس بفارق الأهداف، فيما يأتي فالنسيا بالمركز الخامس بـ 8 نقاط.
وكشف موقع "البرنابيو ديجيتال" الإسباني عن التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا ضد ريال مدريد والذى تمثل فى الآتي:
حارس المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي
خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو
وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني ريال مدريد الإسبانى، القائمة المستدعاة التى يخوض بها يخوض مواجهة مضيفه فالنسيا اليوم، الأحد، على ملعب "مستايا" فى الجولة التاسعة من الدورى الإسبانى "الليجا".
وتضم قائمة الفريق الملكى أمام "الخفافيش" 20 لاعبا، حيث تشهد غياب كل من: ناتشو، ميليتاو، كارفخال، أودريوزولا، كاسيميرو، هازارد، فيما يعود مارتن أوديجارد بعد تعافيه
وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالى..
حراسة المرمى: كورتوا ، لونين ، ألتوب.
خط الدفاع: سيرجيو راموس ، فاران ، مارسيلو ، ميندي ، سانتوس.
خط الوسط: كروس ، مودريتش ، فالفيردي ، أوديجارد ، إيسكو.
خط الهجوم: بنزيما ، أسينسيو ، لوكاس فاسكيز ، يوفيتش ، فينيسيوس جونيور ، ماريانو ، رودريجو.
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