أستون فيلا يتقدم على آرسنال في الشوط الأول

تقدم أستون فيلا على نظيره آرسنال ، بهدف نظيف، في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ، على ملعب "الإمارات"، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزيالممتاز، "البريميرليج".
سجل هدف أستون فيلا الأول ، ساكا، لاعب آرسنال، بعدما اصطدمت الكرة به بعد لمسة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 24.
شهد اللقاء تسجيل ماكجين لاعب أستون فيلا هدفًا في الدقيقة الأولى لكنه تقنية الفار قامت بإلغاءه بسبب وجود حالة تسلل.
يذكر أن محمد النني يلعب أساسيًا مع آرسنال، ومحمود تريزيجيه مع فريقه أستون فيلا، فيما يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
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