بالصور…ختام بطولة صيد اسكندرية لرماية التراب

اختتمت بطولة نادي كأس صيد أسكندرية لرماية التراب التي استضافتها ميادين الرماية بصيد أكتوبر و قد قام بتوزيع الجوائز و الميداليات المهندس احمد مجيب عبد الله عضو مجلس ادارة نادي الصيد المصري واللواء محمد الشاذلى وادهم مدحت عمر عضوا الاتحاد المصري للرماية.

واسفرت النتائج كالآتي

الرجال

مركز اول أحمد قمر صيد الدقي

مركز ثاني مصطفي حنيش صيد الدقي

مركز الثالث عمرو محفوظ صيد اسكندرية

الرواد

مركز اول صلاح قاسم صيد اسكندرية ١٢٥/١٠٥

مركز ثاني ايمن خليل الدقي ١٢٥/١٠٠

مركز ثالث حسام عبد العال صيد اسكندرية ١٢٥/٩٠

الماستر

مركز اول محمود الاتربي صيد الدقي

مركز ثاني حمدي عصام صيد الدقي

مركز ثالث مجدي عبد الفتاح المعادي

السيدات

مركز اول نادين رخا صيد اسكندرية

مركز ثاني سحر طلعت مصطفي صيد الدقي

سيدات تحت ٢١سنة

مركز اول مريم طارق السيد صيد اسكندرية.

سيدات تحت ١٨سنة

مركز اول ملك تامر صيد الدقي

مركز ثاني فاطمة احمد صيد الدقي

الناشئين تحت ٢١سنة

مركز اول يوسف حاتم صيد الدقي ١٢٥/١٠٦

مركز ثاني يوسف شرف صيد اسكندرية

الناشئين تحت ١٨ سنة

مركز اول مصطفي قرني ١٢٥/١٠٨ صيد الدقي

مركز ثاني يوسف كمال صيد اسكندرية

مركز ثالث سيف طارق الصاوي صيد اسكندرية

نتائج الفرق

مركز اول فريق صيد الدقي احمد قمر ، محمد حسام ، مصطفي حنيش

مركز ثاني الدقي اسلام ابو بكر ، عمر حسني ،عمرو حسن. اسكندريةالروادمركز اول صلاح قاسم صيد اسكندرية ١٢٥/١٠٥مركز ثاني ايمن خليل الدقي ١٢٥/١٠٠مركز ثالث حسام عبد العال صيد اسكندرية ١٢٥/٩٠الماسترمركز اول محمود الاتربي صيد الدقيمركز ثاني حمدي عصام صيد الدقيمركز ثالث مجدي عبد الفتاح المعاديالسيداتمركز اول نادين رخا صيد اسكندريةمركز ثاني سحر طلعت مصطفي صيد الدقيسيدات تحت ٢١سنةمركز اول مريم طارق السيد صيد اسكندرية.سيدات تحت ١٨سنةمركز اول ملك تامر صيد الدقيمركز ثاني فاطمة احمد صيد الدقيالناشئين تحت ٢١سنةمركز اول يوسف حاتم صيد الدقي ١٢٥/١٠٦مركز ثاني يوسف شرف صيد اسكندريةالناشئين تحت ١٨ سنةمركز اول مصطفي قرني ١٢٥/١٠٨ صيد الدقيمركز ثاني يوسف كمال صيد اسكندريةمركز ثالث سيف طارق الصاوي صيد اسكندريةنتائج الفرقمركز اول فريق صيد الدقي احمد قمر ، محمد حسام ، مصطفي حنيشمركز ثاني الدقي اسلام ابو بكر ، عمر حسني ،عمرو حسن.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور…ختام بطولة صيد اسكندرية لرماية التراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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