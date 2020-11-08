مورينيو سعيد بـ"توتنهام".. تعرف على السبب

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير سعادته بمواصلة فريقه سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعج الفوز الصعب بهدف على مضيفه وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد في الجولة الثامنة للبطولة.

وأشاد مورينيو بقدرة توتنهام على تحقيق الانتصارات خارج ملعبه، والتي لعبت دورا هاما في تواجد الفريق اللندني ضمن مراكز المقدمة في ترتيب المسابقة، حيث تمكن من تعويض خسارة الفريق 7 نقاط خلال المباريات الأربع التي لعبها داخل ملعبه

وقال مورينيو عقب المباراة: نحن الآن في المركز الثاني، لكن الفرق الأخرى مازالت تخوض مبارياتها في تلك المرحلة، لذلك دعونا نرى ما سيحدث.

وأضاف: المهم كان الحصول على النقاط الثلاث، حققنا ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم، وبحصولنا على 12 نقطة في جميع المباريات التي لعبناها

ورفع توتنهام، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، رصيده إلى 17 نقطة، ليصبح في المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة خلف ليستر سيتي، الذي يتربع على الصدارة مؤقتا أيضا، ومتساويا مع

واكتفى توتنهام بتحقيق انتصار وحيد فقط في مبارياته الأربع التي لعبها على ملعبه في الموسم الحالي، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، فيما فاز في كل لقاءاته خارج ملعبه، والتي كان آخرها أمام ويست بروميتش، بهدف أحرزه نجمه هاري كين. المباريات الأربع التي لعبها داخل ملعبهوقال مورينيو عقب المباراة: نحن الآن في المركز الثاني، لكن الفرق الأخرى مازالت تخوض مبارياتها في تلك المرحلة، لذلك دعونا نرى ما سيحدث.وأضاف: المهم كان الحصول على النقاط الثلاث، حققنا ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم، وبحصولنا على 12 نقطة في جميع المباريات التي لعبناهاخارج ملعبنا، لنعوض النقاط الضائعة بملعبنا.ورفع توتنهام، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، رصيده إلى 17 نقطة، ليصبح في المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة خلف ليستر سيتي، الذي يتربع على الصدارة مؤقتا أيضا، ومتساويا مع ليفربول في الرصيد بعد تعادله مع سيتي ،واكتفى توتنهام بتحقيق انتصار وحيد فقط في مبارياته الأربع التي لعبها على ملعبه في الموسم الحالي، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، فيما فاز في كل لقاءاته خارج ملعبه، والتي كان آخرها أمام ويست بروميتش، بهدف أحرزه نجمه هاري كين.

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