بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

تترقب عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد ونظيره فالنسيا، مساء اليوم الأحد 8 نوفمبر، على ملعب ميستايا، وذلك لحساب منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم، والمُقرر انطلاقها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، أي الحادية عشر بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

ونجح ريال مدريد من مواصلة تحقيق الانتصارات حيث تمكن من الفوز على هويسكا في الجولة الماضية بالدوري برباعية لهدف، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

الملكي عاد من جديد بالظهور المميز والأداء المعهود منه، ولكن هذا يتطلب منه الاستمرارية، لذا سيكون لقاء اليوم تحدي جديد بالنسبة لكتيبة زيدان من حيث مواصلة تقديم الأداء القوي والمميز المعهود منه وتحقيق الانتصار والعودة من خارج الديار مرفوع الرأس.

في المقابل، سيطر التعادل على موقعة

فالنسيا وخيتافي بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية من المسابقة، ليرفع الخفافيش رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر على جدول الترتيب.

ولم يقدم فالنسيا حتى الأن المستوى القوي الذي كان يقدمه في الموسم المنصرم، لذا في مواجهة اليوم سيقاتل بكل قوة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات ومحاولة تحقيق المكسب الليلة وحصد النقاط الكاملة من أجل التقدم أكثر على جدول الترتيب.