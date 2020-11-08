شاهد..تريزيجيه يسجل هدفًا مع أستون فيلا أمام آرسنال

تقدم أستون فيلا على نظيره آرسنال ، بهدف نظيف، في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ، على ملعب "الإمارات"، ضمن الجولةالثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل محمود تريزيجيه هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة 24 ، بعد خطأ
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