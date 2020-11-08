شاهد..تريزيجيه يسجل هدفًا مع أستون فيلا أمام آرسنال

تقدم أستون فيلا على نظيره آرسنال ، بهدف نظيف، في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ، على ملعب "الإمارات"، ضمن الجولة

سجل محمود تريزيجيه هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة 24 ، بعد خطأ

فادع من ويليان نجم آرسنال، ليسجل النجم المصري هدف فريقه الأول، والأول له خلال الموسم الجاري.