مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الاسباني

يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره فالنسيا مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويتواجه اللوس بلانكوس والخفافيش ضمن مباريات الجولة التاسعة، على ملعب "الميستايا".

ويسعى الميرنجي لحصد النقاط الثلاث حيث يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أتلتيكو

مدريد والوصيف ريال سوسيداد، وفالنسيا لديه 8 نقاط في المركز 15 بجدول ترتيب الليجا.

طالع تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يعلق على المباراة حفيظ دراجي عبر قناة beIN SPORTS HD1، وHD3.

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