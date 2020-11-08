رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا valencia vs real madrid بث مباشر اليوم بتاريخ 08-11-2020

زوار ومتابعو موقع بطولات، أهلا ومرحبًا بكم في تغطية حية ومباشرة بلقطات الفيديو، لأحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني. المباراة تُقام على ملعب "الميستايا"، معقل فالنسيا، ضمن لقاءات الجولة التاسعة لليجا، لموسم 2020/2021. ريال مدريد يتطلع لحصد النقاط الثلاث، من أجل الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث بـ16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر وريال سوسيداد الوصيف. من أجل الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث بـ16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر وريال سوسيداد الوصيف. وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا ويضم: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، فاسكيز. خط الوسط: إيسكو، مودريتش، فالفيردي. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، أسينسيو.

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