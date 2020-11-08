قمة مانشستر سيتي وليفربول تنتهي بالتعادل 

انتهت قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول بالتعادل الإيجابي 1-1.
وسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء 13.
لكن البرازيلي غابرييل جيسوس عادل النتيجة من متابعة قوية داخل منطقة الجزاء 31، وكاد سيتي أن ينهي الشوط الأول متقدماً، لو أن ركلة الجزاء التي نفذها نجم الفريق والكابتن كيفين دي بروين دخلت المرمى، لكنها جانبت القائم بغرابة شديدة 42.
وجاء الشوط الثاني مغاير تماماً للأول إذ لم يشكل اللاعبون فرص خطيرة على مرمى الحارسين البرازيليين أليسون وأيدرسون.
وصار رصيد سيتي 12 نقطة في المركز الحادي عشر، أما الريدز فوصلوا إلى النقطة 17 في المركز الثالث.
المصدر: بي إن سبورت
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