ريال سوسييداد يهزم غرناطة يواصل تمسكه بالصدارة  

واصل ريال سوسييداد تألقه وتربعه على الصدارة بتحقيقه فوزه الخامس توالياً، وجاء على حسابه ضيفه القوي غرناطة 2-صفر الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.



وبعد أن تصدر فياريال مؤقتاً بفوزه في وقت سابق على خيتافي 3-1، استعاد سوسييداد المركز الأول بفارق نقطتين عن "الغواصة الصفراء" (20 مقابل 18) بعدما حسم لقاءه وغرناطة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين اللذين رفع بهما رصيده إلى 29 هدفاً في 9 مباريات و16 في آخر أربع مراحل منذ خسارته الوحيدة أمام فالنسيا (صفر-1) في 29 أيلول/سبتمبر.



وحسم النادي الباسكي اللقاء حين تقدم بهدفي ناتشو مونريال (22) والمتألق ميكيل أويارسابال (27).



وبعد أن فرط في المرحلة الماضية بنقطتين متأثراً بإكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 ضد ضيفه ضيفه ليفانتي (1-1)، مني غرناطة الأحد بهزيمته الثانية فقط هذا الموسم وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس.



وتغلب فياريال على مضيفه خيتافي 3-1.



ويدين فياريال بالفوز الثاني توالياً والخامس هذا الموسم إلى كل من باكو ألكاسير (11) ومانو تريغيروس (17) وجيرارد مورينو (62) في المقابل سجل الأوروغوياني ماورو أرامباري هدف خيتافي الوحيد في الدقيقة 16.



أما خيتافي فتجمد رصيده عند 11 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الثالثة للموسم.

المصدر: فرانس برس