شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: ستاد القاهرة جاهز لاستقبال النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ستاد القاهرة جاهز لاستقبال النهائي الأفريقي، في حالة تعذر إقامته على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 27 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
وسادت حالة من القلق بسبب النوة التي تتعرض لها الإسكندرية في ذلك التوقيت.
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الوضع في مصر
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اصابات
108,962
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تعافي
100,239
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وفيات
6,355
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