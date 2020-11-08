شكرا لقرائتكم خبر عن آنسات الزمالك في اليد يفزن علي سموحة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 (أ) للناشئات بقيادة عادل خيري، على فريق سموحة (ب) بنتيجه 11/36 بالجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين اليوم بملعب المنافس بالإسكندرية ضمن منافسات الدور الثاني ببطوله الجمهورية.
ويحتل الفريق صدارة البطولة حتى الآن حيث أنهى الدور الأول بالفوز على الأهلي 23/28.
ومن المقرر أن يواجه فريق ناشئات اليد نظيره الترسانة عصر الغد بالملاعب المفتوحه بالنادي.
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