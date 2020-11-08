شكرا لقرائتكم خبر عن «ميار شريف» تدخل التاريخ بعد التتويج بلقب بطولة «تشارلستون» الدولية للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت بطلة التنس ميار شريف بلقب بطولة تشارلستون الدولية للتنس، بعد فوزها علي اللاعبة البولندية كاترزينا كاوا المصنفة ١٢٥ عالمياً بنتيجة ٦/٢ ٦/٣ .

وكانت ميار قد نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي، بعد ما تمكنت في الوصول إلى الدور النهائي لبطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، حيث تمكنت ميار المصنفة رقم 164 عالميا في الفوز علي اليابانية ميزاكي دوا المصنفة رقم 86 عالميا في الدور قبل النهائي.

وفازت ميار بثماني مباريات متتالية، حيث تمكنت في الفوز علي البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6 ، 6-3 ، 6-1) وتتأهل الى نصف نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا.

ونجحت ميار شريف في مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعد أن فازت علي الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5 ، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها علي التوالي في بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2 ، 6-1) لتتأهل الى الدور الثاني الرئيسي من بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا.