شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستهدف ثنائى الأهلى لتعويض رحيل «رفعت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة حسام حسن، بعد تمديد استعارة الإيفوارى رزاق سيسيه من نادى الزمالك، للموسم الرابع على التوالى، حيث أبدى العميد سعادته باستمرار اللاعب نظرا لامتلاكه مهارات فنية وبدنية عالية للغاية، وسيسعى إلى توظيفها بالشكل الأمثل مع زعيم الثغر خلال الموسم الكروى الجديد.

من جانبه، أعرب سيسيه عن سعادته بالاستمرار مع صفوف الاتحاد السكندرى للموسم الرابع على التوالى، رغم تلقيه العديد من العروض الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية، قائلًا: «سعيد للغاية بالتواجد مع ناد كبير مثل الاتحاد، على جانب آخر، يسعى حسام حسن، المدير الفنى للفريق، إلى الاستقرار على بديل لأحمد رفعت، والذى رحل عن صفوف الفريق إلى النادى المصرى البورسعيدى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وعلمت «المصرى اليوم» أن العميد يأمل فى إنهاء المفاوضات مع عدد من لاعبى الأهلى، مثل أحمد الشيخ وأحمد ياسر ريان بعد انتهاء إعارته لنادى الجونة فى الوقت الذى لم يفقد فيه الأمل فى ضم محمد إبراهيم، نجم نادى مصر المقاصة، بعد ظهوره بمستوى مميز فى الموسم المنقضى.