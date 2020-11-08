شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن الصفقات الجديدة عقب «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد مسؤولو الزمالك لفتح ملف الصفقات الجديدة مرة أخرى، تمهيدا لحسمها عقب انتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى سيتواجه فيها المارد الأبيض مع نظيره الأهلى، فى المباراة النهائية، يوم 27 من الشهر الجارى. وقرر مسؤولو الزمالك بدء المفاوضات مع بيراميدز، خلال الفترة الجارية، من أجل الحصول على خدمات نبيل عماد «دونجا»، لاعب وسط الفريق السماوى، بعدما قامت إدارة نادى الزمالك بتأجيل مفاوضات ضم اللاعب لحين انتهاء مشوار فريقه فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث ستشهد الفترة الجارية مفاوضات مكثفة من جانب إدارة الزمالك للحصول على خدمات اللاعب، ويتكتم مسؤولو الأبيض على فتح المفاوضات، تمهيد للإعلان بشكل رسمى عن الصفقة عقب بطولة إفريقيا.

وأبدى دونجا ترحيبه بارتداء قميص المارد الأبيض، فى الموسم المقبل، منتظراً إنهاء إدارة قلعة ميت عقبة للمفاوضات مع ناديه من أجل الحصول على خدماته، خاصة فى ظل امتداد عقده مع بيراميدز، لذا لا يحق له الانتقال إلى صفوف الأبيض إلا من خلال ناديه.

كما سيعلن الزمالك بشكل رسمى عن ضم حمزة المثلوثى لصفوف القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء البطولة الإفريقية، حيث يتواجد التونسى الدولى فى القاهرة منذ فترة، وانتهى الكشف الطبى وجميع الإجراءات، كما قام بالتوقيع رسميا للقلعة البيضاء ويتبقى فقط الإعلان.

كما يدرس مسؤولو الكرة فى النادى بعض السير الذاتية والفيديوهات، لعدد من المهاجمين الأفارقة، تمهيدا للتفاوض مع أحدهم لضمه خلال الموسم المقبل، فى ظل رغبة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول، فى الاحتراف الخارجى، بعد ما وصل له عدة عروض بسبب تألقه مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، ويرغب مسؤولو الزمالك فى التعاقد مع مهاجم سوبر فى ظل حرصهم على وجود فريق قوى ينافس ويحقق جميع البطولات التى يشارك فيها.

فيما أبدى محمد مجلى، لاعب المقاولون العرب، ترحيبه بارتداء قميص الزمالك خلال الموسم المقبل، بشرط موافقة ناديه لأنه لا يزال مرتبطا بعقد مع «ذئاب الجبل»، وذلك عقب استطلاع المسؤولين رأى اللاعب لمعرفة رغبته فى ارتداء قميص الزمالك الموسم المقبل. من ناحية أخرى، يعود الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك للتدريبات، اليوم «الإثنين»، عقب الراحة السلبية التى منحها البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، بعد الفوز على الرجاء المغربى فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى حسمها الزمالك بنتيجة 3-1 فى مباراة العودة، وكان المارد الأبيض قد تفوق فى مباراة الذهاب بنتيجة 0-1، ليتأهل للمباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من الشهر الجارى.