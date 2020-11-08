شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب الجبلاية لمد فترة القيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم مسؤولو النادى الأهلى مخاطبة نظرائهم فى اتحاد الكرة، من أجل مد فترة القيد للانتقالات الصيفية إلى ما بعد انتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى، على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، والتى ستجمع بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وجاء ذلك بناء على طلب من الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى حتى يتمكن من قيد الصفقات الصيفية الجديدة فى قائمة الفريق الإفريقية، التى سيخوض بها النسخة المقبلة، لاسميا أن فترة القيد التى منحها اتحاد الكرة للأندية تنتهى فى 19 نوفمبر أى قبل انتهاء البطولة الإفريقية، ومن المنتظر أن يرسل مسؤولو القلعة الحمراء فاكساً رسمياً لاتحاد الكرة من أجل مد فترة القيد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه محمود الخطيب، رئيس النادى، والمشرف على قطاع الكرة، جلسة مع موسميانى من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة الخاصه بالفريق استعداداً للموسم الجديد، وتم الاتفاق على قيد 25 لاعبًا هم محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمد هانى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف والمغربى بدر بانون وعلى معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى افشه ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجونيور أجايى ومحمد شريف وناصر ماهر ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام، فيما تم تأجيل موقف أحمد الشيخ وصالح جمعة واليو بادجى، وتم الاستقرار على رحيل جيرالدو بشكل نهائى.

من جهة أخرى، يترقب مسؤولو النادى، وصول المغربى الدولى بدر بانون، مدافع الرجاء للقاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إتمام التعاقد مع الفريق والإعلان بشكل رسمى عن الصفقة، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المادية، وذلك ضمن الصفقات التى أبرمها الفريق استعدادا للموسم الجديد، على رأسها طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر، فضلا عن عودة ناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف من الإعارة.

كما شهدت الساعات الماضية تكثيف المفاوضات مع صن داونز الجنوب إفريقى لضم الأوروجوانى سيرينو خلال الانتقالات الصيفية بناء على طلب من موسيمانى، من أجل تعويض رحيل رمضان صبحى، وغياب مؤمن زكريا بسبب الإصابة، واقترب مسؤولو الأهلى من إنهاء الصفقة مقابل 2 مليون دولار بعدما تمسك اللاعب بالرحيل للقلعة الحمراء، وأبدى استعداده للتنازل عن جزء من مستحقاته المتأخرة لتسهيل عميله انتقاله للنادى الأهلى.

على جانب آخر، كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن الإصابة التى تعرض لها طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، خلال معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد حاليا لمواجهة توجو عبارة عن شد فى العضلة الأمامية وستبعده عن تدريبات الفريق الجماعية لفترة لن تقل عن 10 أيام، على أن يخضع بعد ذلك لاختبار طبى يتحدد على أثره إمكانية المشاركة فى التدريبات الجماعية.