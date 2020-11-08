شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة قمة قطبي كرة اليد في موعدها الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يسفر اجتماع مجلس إدارة إتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، الذي عقد بعد انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد عن أية تعديلات في المباريات المتبقية في الموسم الماضي، والذي سيسدل الستار عنه يومي الخميس والجمعة، حيث يلعب الزمالك المتصدر برصيد ٣٤ نقطة مع سبورتنج والأهلي الوصيف برصيد ٣٢ نقطة أمام طلائع الجيش يوم الخميس المقبل فيما تختتم منافسات الموسم الفائت بمباراة القمة يوم الجمعة بين الأهلي والزمالك على صالة وزارة الشباب والرياضة بضاحية ٦ أكتوبر، وتختتم منافسات الموسم بمباريات هيليوبوليس والبنك الأهلي وطلائع الجيش والأوليمبي وسبورتنج أمام سموحة.

وكان الأهلي تقدم بطلب لاتحاد اليد بتأجيل مباراتي ختام الموسم الماضي إلى نهاية الدور الأول لدوري المرتبط لتجهيز عدد من لاعبي الناشئين نظرًا للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد تعاقدهم مع أندية أخرى، بينما رفض نادي الزمالك تأجيل مباراتي ختام الموسم والإلتزام بالجدول الذي أعلنه الاتحاد مسبقًا.

على صعيد آخر صدقت الجمعية العمومية لاتحاد اليد في اجتماعها الذي عٌقد بأحد فنادق ضاحية ٦ أكتوبر على الحساب الختامي والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

من ناحية أخرى أسفرت نتائج مباريات المرتبط لمواليد ٢٠٠٢ للمرحلة العاشرة عن فوز الزمالك على الجزيرة بنتيجة ١٦/٢٧ في المجموعة الأولي بينما تغلب الأهلي بصعوبة بالغة على منافسه البنك الأهلي بفارق هدف واحد ٢٤/٢٥ في المجموعة الثانية والتي جاءت بقية نتائجها منطقية بفوز الأوليمبي السكندري على الزهور بنتيجة ٢١/٢٤ وأصحاب الجياد السكندري على المعادي ٢٤/٢٨ وأخيرا سبورتنج السكندري على الشمس بصعوبة بنتيجة ٢٢/٢٣ .

فيما أسفرت بقية نتائج المجموعة الأولي عن فوز هيليوبوليس على حدائق الأهرام بنتيجة ٢١/٣١ .

وفي دوري عمومي السيدات فاز الزمالك على الشمس بصعوبة بنتيجة ٢٥/٢٦ والأهلي على الجزيرة بنتيجة ١٥/٣٥. وتتصدر سيدات الأهلي قمة الجدول حتي الأن بعد فوزهن على الزمالك ٢٥/٣٠.