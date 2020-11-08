شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يطلق غدًا الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة غدا الاثنين شعلة الاولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، الذي تنظمه الوزارة ممثلة في الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.

ويشارك في الاولمبياد محافظات «أسوان- الوادى الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر- مرسى مطروح» حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة التمهيدية منتصف الشهر الحالى في حين يكون اللقاء الختامى منتصف ديسمبر بمدينة شرم الشيخ.

يأتى تنفيذ الاولمبياد في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة في المحافظات الحدودية لما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

وينفذ الاولمبياد بمشاركة ألعاب «كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وتنس الطاولة والكاراتيه وكرة القدم الشاطئية وألعاب القوى .